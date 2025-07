Il boss di Borderlands 4 ha svelato la mappa e la posizione dei 200 collezionabili

Mancano ancora diverse settimane al debutto di Borderlands 4, ma abbiamo già tra le mani un'immagine della mappa completa e una prima guida alla posizione dei 200 collezionabili del gioco. Il tutto per gentile concessione di... ehm, Randy Pitchford, il boss di Gearbox Software, che ha pensato bene di svelare in anticipo dove si trovano le bobblehead di Marcus.

Tutto è iniziato con una serie di post pubblicati su X, dove Pitchford ha raccontato come il team ha realizzato l'enorme mondo esplorabile di Borderlands 4, e come è nata l'idea di nascondere le bobblehead di Marcus Kincaid - iconico venditore d'armi della saga - in tutte le location del gioco. Talmente ben nascoste che, secondo lui, "la maggior parte dei giocatori non ne vedrà nemmeno una". Un'affermazione audace, soprattutto considerando che ha allegato un'immagine con la posizione di tutti i collezionabili sulla mappa.