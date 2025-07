Dead Cells: Return to Castlevania Edition per PS5 è in offerta su Amazon

Dead Cells: Return to Castlevania Edition per PlayStation 5 è attualmente in offerta su Amazon a 32,94€, rispetto al prezzo mediano di 37,79€, con uno sconto del 13%. La confezione include tutti i contenuti extra, tra cui i DLC pubblicati nel tempo e una speciale copertina reversibile a tema retro. Potete acquistarlo da questo link oppure tramite il box qui sotto. Questa edizione fisica racchiude tutto ciò che i fan possono desiderare: il gioco base, quattro DLC ufficiali e l'espansione "Return to Castlevania", un omaggio visivamente e musicalmente ispirato alla celebre saga Konami. Potrete affrontare nemici iconici, usare armi leggendarie e addentrarvi nei corridoi gotici del Castello di Dracula insieme a Richter Belmont e Alucard.