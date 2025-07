Anche Shigeru Miyamoto è stato coinvolto nello sviluppo di Donkey Kong Bananza

Alcune settimane fa, Miyamoto stesso ha parlato di Bananza e dei motivi per cui in questa nuova avventura il design di Donkey Kong è stato modificato .

In quel gioco "Miyamoto immaginava un mondo in cui Donkey Kong e gli esseri umani convivono : è per questo motivo che, oltre all'immagine più selvaggia della giungla, abbiamo incorporato anche quella visione e quell'estetica urbana a cui l'autore faceva riferimento quando ha creato il personaggio."

Un omaggio doveroso

Come sappiamo, Shigeru Miyamoto punta sui giovani ma non vuole ancora farsi da parte, ed è questo il motivo per cui svolge ancora un ruolo di guida e consulenza all'interno dell'azienda. Chiamarlo in causa per Donkey Kong Bananza, tuttavia, era d'obbligo.

Gli sviluppatori del gioco, che a quanto pare sono gli stessi di Super Mario Odyssey, non avrebbero mai potuto esimersi dal coinvolgere Miyamoto in qualche maniera, trattandosi del game designer che ha creato il personaggio e il mondo originale in cui si muove.