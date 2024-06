Shigeru Miyamoto punta sui giovani ma non vuole ancora farsi da parte: ecco di cosa si occupa adesso

"Com'è facile aspettarsi, essere la persona più anziana del team è qualcosa rende nervosi , sebbene mi senta ancora a mio agio nel lavorare per questa azienda", ha detto Miyamoto nell'ambito di una sessione di domande e risposte in cui è stato chiamato in causa.

Una guida fondamentale

Classe 1952, Shigeru Miyamoto è senza dubbio una delle menti più brillanti di sempre nella storia del game design: è il creatore di Mario e Zelda, i due franchise in assoluto più importanti di Nintendo, che ancora oggi con ogni nuovo episodio macinano milioni di copie vendute.

Shigeru Miyamoto

Non è ovviamente un caso che Sony stia lavorando a stretto contatto con lui per il film di The Legend of Zelda, e in generale la supervisione di Miyamoto sta mettendo Nintendo in condizione di continuare a realizzare grandi successi in piena continuità con il passato.