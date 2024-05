The Legend of Zelda: Sony sta lavorando a stretto contatto con Shigeru Miyamoto per il film

Stando a un'intervista concessa alla testata Deadline da Tom Rothman, il capo di Sony Motion Pictures Group, non c'è niente da temere sulla fedeltà dell'adattamento di The Legend of Zelda al cinema, perché la compagnia sta lavorando a stretto contatto con il maestro Shigeru Miyamoto, autore dei capitoli originali. Insomma, i fan possono stare tranquilli, almeno da questo punto di vista.

Deadline ha chiesto a Rothman: "Il vostro regista, Wes Ball, ha trovato un modo per rilanciare ancora una volta il franchise de "Il pianeta delle scimmie". L'ultima trilogia di Matt Reeves è stata difficile da superare. All'inizio, ho pensato: "Ne abbiamo davvero bisogno?". A quanto pare la risposta è sì, grazie a un punto di ingresso insolito. Tuttavia, in base a quello che dici sui film che devono essere grandiosi, molti hanno guardato alle grandi proprietà intellettuali videoludiche e spesso non hanno funzionato. Come si adatta Zelda a quello che hai detto sulla freschezza?"

Rothman ha risposto: "Perché il film sta venendo scritto e realizzato in strettissima collaborazione con Shigeru Miyamoto. È un vero genio nel suo ambiente, ed è davvero motivato dalla sua forte visione. L'ha creato lui e lo comprende a fondo. Basta guardare ai risultati di Super Mario Bros per rendersene conto."