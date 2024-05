Still Wakes the Deep ha uno gioco teaser gratuito su Steam di cui non si è accorto nessuno

Still Wakes the Deep è la nuova avventura horror in prima persona di The Chinese Room (Dear Esther, Amnesia: A Machine for Pigs). Fin qui niente di nuovo. Sapevate però che è stato pubblicato un gioco teaser che introduce allo scenario? No, vero? Pare che non se ne sia accorto nessuno, in effetti.

Visto di cosa si parla, era facile attendersi qualcosa alla PT, il teaser pensato da Hideo Kojima e Guillermo del Toro per il poi cancellato Silent Hills, ma non è proprio questo il caso. Il gioco teaser di Still Wakes the Deep è un arcade mulievento in stile Atari 2600 che in qualche modo introduce allo scenario. Still Wakes the Deep è ambientato su di una piattaforma petrolifera al collasso costruita vicino alle coste scozzesi. Trovare il gioco teaser è davvero difficile, visto il titolo completamente differente e il genere ameno. Non c'è nemmeno lo stesso team di sviluppo. Sembra quasi un puzzle da risolvere, insomma.