Endless Legend è gratis su Steam per una settimana, correte a riscattarlo!

Preparatevi per questo bel 4X

"Da oggi fino alle 10:00 PDT / 13:00 EDT / 18:00 BST del 23 maggio, puoi ottenere gratuitamente il nostro acclamato gioco di strategia fantasy ENDLESS Legend!" Spiega l'annuncio ufficiale. "Hai capito bene, dopo la straordinaria risposta al nostro giveaway su G2G (che ha superato di gran lunga le aspettative!), ne stiamo facendo un altro, e questa volta richiederà ancora meno sforzi: ti basterà recarti sulla pagina del gioco su Steam e riscattare la tua copia da tenere per sempre!"

Sì, in questo caso non dovrete fare altro che andare sulla pagina Steam di Endless Legends per riscattare il gioco con il tasto d'acquisto, che riporta 0 come prezzo, aggiungendolo al vostro account per il tempo che vi rimane da respirare H2o su questo pianeta. Naturalmente per farlo dovete essere registrati alla piattaforma di Valve e disporre di un account senza limitazioni.

Trattandosi di un ottimo gioco, vi consigliamo davvero di provarlo, anche perché a questo prezzo. Se vi interessa, dalla stessa pagina potete accedere anche alle espansioni, vendute tutte con l'81% di sconto. Insomma, un vero affare nell'affare.

Per quel che riguarda il gioco in sé, come già detto si tratta di un 4X fantasy di pregevole fattura, che vi terrà impegnati davvero per moltissime ore, se vi lascerete prendere dalle sue spire.