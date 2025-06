The Chinese Room, il team di sviluppo di Still Wakes The Deep starebbe licenziando

The Chinese Room , lo sviluppatore di Still Wakes The Deep , sembra aver licenziato alcuni sviluppatori subito dopo il lancio del DLC Siren's Rest, avvenuto nelle scorse ore. Lo si è appreso da LinkedIn, dove sono apparsi diversi annunci lavorativi di ex membri del team, in particolare uno di un lighting artist, che si è occupato del sistema d'illuminazione del gioco, e l'altro di un level designer.

In cerca di lavoro

Cercando su LinkedIn, pare che ci siano almeno dieci ex The Chinese Room in cerca di lavoro, anche se, naturalmente, si tratta più che altro di un conteggio empirico, con il numero che potrebbe essere più ampio.

GamesIndustry.biz ha provato a contattare il team per chiarimenti sul numero di licenziati, ma non ha ricevuto dettagli. Ed Daly, il direttore dello studio, ha però specificato: "The Chinese Room condividerà notizie sui cambiamenti dello studio nelle prossime settimane."

The Chinese Room fa parte del gruppo Sumo, che a febbraio ha annunciato una ristrutturazione completa della compagnia. Vedremo come si evolverà la situazione. Still Wakes The Deep è un'avventura narrativa in prima persona che di suo ha vinto tre BAFTA all'inizio del 2025, inclusi due premi per le interpretazioni di Alec Newman e Karen Dunbar, e un premio per la Migliore Nuova Proprietà Intellettuale. Sarebbe un peccato perdere uno studio così talentuoso, pur dietro a dei titoli molto particolari.