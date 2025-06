The Witcher: Stagione 4 giustificherà il cambio di aspetto di Geralt, ecco la probabile spiegazione

Il cambio di attore effettuato in The Witcher: Stagione 4 per interpretare il protagonista Geralt è stato un elemento di grande discussione, ma sembra che la serie TV contenga una sorta di spiegazione sul cambio di aspetto del protagonista, e questa sarebbe emersa di recente.

La motivazione viene riportata da Redanian Intelligence, sito specializzato in informazioni e voci di corridoio riguardanti l'universo di The Witcher, e avrebbe effettivamente una spiegazione logica, sebbene la questione probabilmente non sia destinata a placare le polemiche.

Si tratta di una voce di corridoio al momento, ma potrebbe comunque rappresentare un notevole spoiler sulla trama e l'impostazione della Stagione 4 di The Witcher, dunque se non volete avere anticipazioni evitate di leggere quanto segue.