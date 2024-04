The Witcher: la 5ª stagione è l'ultima e sarà girata insieme alla 4ª, conferma Netflix

Netflix ha anche confermato che le stagioni 4 e 5 adatteranno i restanti libri di Andrzej Sapkowski , Battesimo del fuoco, La torre della rondine e La signora del lago. Non si sa però come lo show affronterà il recasting del ruolo di Geralt, ora interpretato da Liam Hemsworth.

Netflix ha confermato che la quinta stagione di The Witcher sarà la stagione finale e che la quarta e la quinta stagione saranno girate in parallelo.

The Witcher, il tavolo di lettura

L'attore di Ranuncolo, a destra, che sorride

Netflix ha condiviso un'immagine in anteprima del table read della serie, che potete vedere in apertura e qui sopra.

"È con enorme orgoglio che iniziamo le riprese della penultima stagione di The Witcher con un cast stellare, che include alcune nuove ed entusiasmanti aggiunte, guidate da Liam Hemsworth nei panni di Geralt di Rivia", ha dichiarato la showrunner Lauren Schmidt Hissrich. "Siamo entusiasti di poter portare i libri di Andrzej Sapkowski a una conclusione epica e soddisfacente. Non sarebbe il nostro show se non spingessimo la nostra famiglia di personaggi al limite assoluto - rimanete sintonizzati per vedere come finisce la storia".

