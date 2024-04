Cities Skylines 2: il DLC sarà rimborsato e diventerà gratuito, le versioni console ritardano

Il team di Cities: Skylines 2 ha annunciato che rimborserà tutti i giocatori che hanno acquistato il DLC Beach Properties. Inoltre, sarà reso gratuito per tutti come aggiunta al gioco base. Se possedete la Ultimate Edition, non ottenere un rimborso parziale equivalente al valore del DLC, ma ci saranno contenuti aggiuntivi esclusivi.

Tramite il forum di Paradox, il team si è scusato con i giocatori affermando: "Abbiamo pensato di poter rimediare alle carenze del gioco in tempi non realistici e abbiamo pubblicato in fretta e furia un DLC che non avrebbe dovuto essere pubblicato nella sua forma attuale. Per tutto questo, siamo veramente dispiaciuti. Quando abbiamo rilasciato dichiarazioni come questa in passato, ci siamo impegnati ad apportare continui miglioramenti e, sebbene stiamo lavorando a questi aggiornamenti, non sono avvenuti a una velocità o a un'ampiezza accettabili e ci dispiace di aver perso la fiducia di molti di voi. Vogliamo fare meglio".

Considerando che il nuovo DLC Beach Properties è il prodotto peggio giudicato in assoluto su Steam, le scuse sembrano un obbligo.