Cities: Skylines 2, nuovo DLC Beach Properties è il prodotto peggio giudicato in assoluto su Steam

Beach Properties è sostanzialmente un pacchetto di risorse extra a tema spiaggia che, per usare un eufemismo, non sta piacendo moltissimo... visto che non ci sono spiagge. Anzi, proprio per niente, considerando che delle attuali 780 recensioni solo il 4% sono positive.

Cities: Skylines 2 non è partito con il piede giusto, ottenendo ben pochi favori da parte del pubblico per via dello stato in cui è stato lanciato. Ora però la situazione potrebbe essere addirittura peggiorata, grazie al lancio del DLC Beach Properties , che attualmente risulta essere il prodotto peggio recensito dagli utenti su Steam .

Pochi contenuti

Le lamentele vertono su due punti distinti: il primo riguarda il fatto che il gioco base è ancora in uno stato molto precario, quindi per alcuni non era il caso di pubblicare un DLC a pagamento senza prima averlo sistemato meglio; il secondo invece riguarda i contenuti del DLC stesso, fin troppo esigui per quello che costa (9,99€). Si parla di una manciata di case, molte delle quali simili tra loro, e di mancanze decisamente strane per un pacchetto che si chiama "Beach Properties", visto che non permette di progettare spiagge vere e proprie, con le strutture collegate.

A lamentarsi sono in particolare gli acquirenti della Ultimate Edition di Cities: Skylines 2, che hanno il DLC incluso nel prezzo e che lo considerano davvero troppo limitato, anche vista l'attesa per averlo e tutte le altre problematiche già espresse.

Il risultato è che al momento di scrivere questa notizia, Beach Properties si trova in fondo alla classifica di gradimento su Steam. Non era facile riuscirci, visto che attualmente il negozio di Valve ha un catalogo che comprende decine di migliaia di titoli. Da notare che il secondo prodotto peggiore è The Beach Properties Bundle, che accoppia Beach Properties e un altro DCL che aggiunge una stazione radio. Peccato, perché proprio recentemente è stato aggiunto il supporto per le mod e si sperava che Colossal Order potesse recuperare un po' di terreno.