Le biciclette in Cities Skylines 2 saranno a pagamento? Il team risponde

Cities Skylines 2 ha vissuto un lungo periodo di difficoltà e certamente non ne è ancora uscito del tutto. Il lancio è stato problematico e i primi contenuti pubblicati, sia gratuiti che a pagamento, non sono stati apprezzati particolarmente. L'editore - Paradox - ha ammesso i problemi e persino che ne era a conoscenza prima del lancio.

Le parole del team di Cities Skylines 2

Si potrebbe pensare che le biciclette non siano nulla di ché, ma in un gioco come Cities Skylines 2 possono essere fondamentali. Il city builder si fonda sulla sua struttura stradale e le biciclette (con le proprie aree ciclabili) possono essere un ottimo strumento per gestire meglio il traffico. Solo che per il momento non sono presenti nel gioco. I fan hanno quindi temuto che gli autori di Colossal Order avessero deciso di tenere da parte la funzione per pubblicarla più avanti a pagamento.

Un ponte illuminato dal sole in Cities Skylines 2

Tramite Twitter, l'account ufficiale ha scritto però che "Non è previsto che le biciclette siano un contenuto a pagamento. Non sono state pubblicate a causa del fatto che la produzione dei personaggi è stata rimandata (necessitano di animazioni), ma erano e sono tuttora previste come parte del gioco base."

Purtroppo, come tante altre funzioni di Cities Skylines 2, non abbiamo idea di quando arriveranno. Lo scorso mese abbiamo scoperto che vari DLC sono stati rimandati di nuovo, il team spiega perché.