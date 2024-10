Un DLC di Dragon Ball: Sparking! Zero apparso su Steam suggerisce i primi personaggi in arrivo

Purtroppo da SteamDB non è possibile carpire ulteriori dettagli, come prezzo e data di uscita, ma stando alle teorie di alcuni appassionati il nome del DLC potrebbe suggerire l'arrivo di personaggi delle primissime storie di Dragon Ball .

La pagina di Dragon Ball: Sparking! Zero su SteamDB segnala la presenza di un misterioso pacchetto intitolato "Martial Arts Pack" , che potrebbe trattarsi del primo DLC in programma per il supporto post-lancio del gioco che introdurrà nuovi personaggi giocabili.

In arrivo i personaggi delle prime storie di Dragon Ball?

Precisiamo che Bandai Namco ha già confermato che il Season Pass di Dragon Ball: Sparking! Zero introdurrà oltre 20 personaggi scaglionati in tre DLC al momento senza data di uscita. Sappiamo già che questi includeranno Gamma 1, Gamma 2 e altri lottatori dal film Dragon Ball Super: Super Heroes e Dragon Ball Daima, il nuovo anime che andrà in onda a partire dall'11 ottobre.

Considerando le informazioni estrapolate dal backend di Steam, la teoria e che ogni espansione sarà tematica, dunque una per Dragon Ball Super: Super Hero, una per Daima e potenzialmente una terza dedicata alle "Arti Marziali", le origini di Dragon Ball, con personaggi del calibro di Chichi, il Grande Mago Piccolo, Tamburello, nonno Gohan, Arale e altri ancora. Del resto, ricordiamo che durante l'estate il marketing director di Bandai Namco David Edmundson aveva confermato la presenza nel gioco di personaggi "secondari" raramente apparsi nei videogiochi moderni di Dragon Ball, menzionando tra l'altro Tao Bai Bai e alcuni personaggi del Fiocco Rosso. Staremo a vedere.

Nel frattempo vi ricordiamo che Dragon Ball: Sparking! Zero è disponibile in accesso anticipato per gli acquirenti della Deluxe e della Premium Edition, mentre il lancio globale è in programma per venerdì 11 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Se ancora non lo avete letta, ecco la nostra recensione.