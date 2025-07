Dragon Ball: Sparking! Zero arriva su Nintendo Switch e Switch 2, trailer e data di uscita

Durante il Nintendo Direct: Partner Showcase, Bandai Namco ha annunciato l'arrivo di Dragon Ball: Sparking! Zero su Nintendo Switch e su Nintendo Switch 2 .

Goku e compagni arrivano su Switch e Switch 2

Le versioni Nintendo Switch e Switch 2 saranno alla pari con le altre in termini di contenuti. Parliamo dunque di un picchiaduro 3D e nuovo capitolo dell'amata saga Budokai Tenkaichi, caratterizzato da scontri a base di mosse spettacolari e un roster di lottatori enorme, con oltre 180 personaggi giocabili in modalità singleplayer e multiplayer.

In Episodio Battaglia potremo rivivere la storia di Dragon Ball Z e Dragon Ball: Super tramite la prospettiva di più personaggi e vivere anche storie alternative. Ad esempio, cosa sarebbe successo se Vegeta avesse sconfitto Goku e compagni durante la sua invasione sulla Terra?

In Custom Battle Mode, potremo creare delle mini-storie con combattimenti personalizzati, che poi potremo condividere con tutta la community. Ovviamente non manca la possibilità di affrontare altri giocatori in intense battaglie tramite il multiplayer online.