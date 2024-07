Dragon Ball: Sparking! Zero avrà anche vecchi personaggi della serie originale di Akira Toriyama

In particolare, Edmundson ha menzionato Tao Bai Bai e alcuni personaggi del Red Ribbon , ovvero l'armata del Fiocco Rosso, alcuni tra gli avversari più temibili per Goku e compagni nella prima serie del manga/anime, con il protagonista ancora bambino.

IGN ha avuto modo di intervistare David Edmundson, marketing director di Bandai Namco , in occasione della fiera a San Diego, e quest'ultimo ha confermato la presenza anche di personaggi considerati "secondari" e raramente inseriti nei roster dei videogiochi moderni, che torneranno a disposizione all'interno di Dragon Ball: Sparking! Zero.

Dal Comic-Con di San Diego attualmente in corso arriva la conferma che Dragon Ball: Sparking! Zero conterrà nel roster anche alcuni vecchi personaggi della serie originale di Dragon Ball, che difficilmente hanno trovato spazio nei videogiochi più moderni ma che sono sicuramente ricordati dai fan della prima serie di Dragon Ball da parte di Akira Toriyama.

Serie, storie ed epoche diverse tutte insieme

Alcuni di questi elementi erano già emersi nei mesi scorsi, considerando che finora sono stati svelati quasi 100 personaggi appartenenti al roster di Dragon Ball: Sparking! Zero, ma in questo caso c'è la conferma da parte del marketing director, il quale sembra voler insistere particolarmente su questa fedeltà alle origini del nuovo videogioco di Dragon Ball.



I personaggi menzionati da Edmundson, in effetti, compaiono anche in Dragon Ball Z e in Dragon Ball Super, ma il marketing director sembra proprio riferirsi alla loro versione classica: "Potete fare un crossover tra diverse realtà. Possiamo avere personaggi di Dragon Ball che combattono con quelli di Dragon Ball Super, Jiren combatte contro Tao Bai Bai, potete prendere qualcuno del Red Ribbon e farlo combattere con altri".

Posto in questo modo, sembra proprio che il riferimento sia a personaggi tratti direttamente dalla vecchia serie di Dragon Ball, che evidentemente saranno presenti in Dragon Ball: Sparking! Zero.