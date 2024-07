Gundam: Requiem for Vengeance ha una data di uscita su Netflix e un nuovo trailer dal Comic-Con

Il buon vecchio Gundam torna sugli schermi attraverso Netflix, grazie a un nuovo adattamento animato in computer grafica e costruito in Unreal Engine 5 intitolato Gundam: Requiem for Vengeance e che ha ora una data di uscita annunciata con il nuovo trailer pubblicato in occasione del San Diego: Comic-Con 2024.

La nuova serie sarà disponibile su Netflix a partire dal 17 ottobre 2024, composta da sei episodi di 30 minuti l'uno e basata su una storia originale, sebbene riferita agli eventi ben stabiliti nella lore di Gundam, in particolare per quanto riguarda la One Year War.

Prodotta in collaborazione con Safehouse, la mini-serie in questione è costruita sulla base di Unreal Engine 5 ed è scritta da Gavin Hignight, autore anche delle serie animate Tekken: Bloodline e Transformers: Cyberverse, oltre ad aver lavorato alla sceneggiatura di Marvel's Spider-Man per Insomniac Games.