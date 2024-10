Il trailer di lancio di Dragon Ball: Sparking! Zero sulle note di Cha-La Head-Cha-La è da brividi

Bandai Namco ha pubblicato il trailer di lancio di Dragon Ball: Sparking! Zero, a mani basse il più spettacolare (e al tempo stesso nostalgico) presentato finora. Potrete visualizzarlo nel player sottostante.

Il filmato ci ricorda che sono passati ben 6.180 giorni (16 anni, 11 mesi e 17 giorni) dalla pubblicazione da Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3 (giusto per farci sentire un po' vecchi), con la serie picchiaduro che per l'appunto ora è pronta a tornare con Dragon Ball: Sparking! Zero su PS5, Xbox Series X|S e PC il prossimo 11 ottobre, o già ora grazie all'accesso anticipato garantito dalla Deluxe e la Premium Edition.