Halo Infinite 2 era in sviluppo ma è stato cancellato col passaggio ad Unreal Engine 5, per un report

La fonte delle informazioni è Rebs Gaming , particolarmente attiva per quanto riguarda le ultime novità di Halo.

Halo Studios (precedentemente noto come 343 Industries) era al lavoro su un seguito di Halo Infinite , secondo quanto indicato da una nuova voce di corridoio. Usiamo il passato perché pare che il progetto sia alla fine stato cancellato .

I dettagli del rumor su Halo Infinite 2

Secondo quanto indicato, Halo Infinite 2 era in fase di sviluppo sullo Slipspace Engine che era stato sviluppato per il primo Infinite. Lo sviluppo è proseguito fino a un cambio di leadership alla fine del 2022, quando si è deciso di spostare il franchise sull'Unreal Engine 5. Questo ha portato alla cancellazione di Halo Infinite 2 su Slipspace.

"Il team creativo di 343 ha trascorso alcuni mesi a imparare l'Unreal Engine 5 per prepararsi al progetto successivo", ha detto Rebs. "Questo è durato fino al gennaio 2023, quando Microsoft ha licenziato una quantità significativa di dipendenti di 343, compreso l'intero team creativo". È stato aggiunto che non è chiaro se il prossimo gioco principale di Halo sia Halo Infinite 2 ma in Unreal Engine 5 o se sia un gioco completamente diverso.

Il rapporto ha anche menzionato che il team della campagna che è stato licenziato "non si è mai sentito supportato" dalla nuova leadership dello studio. È stato aggiunto che i contenuti della campagna potrebbero essere dati in mano a un team esterno, senza che venga creato un team sostitutivo interno.

Ovviamente si tratta di un rumor, non di informazioni ufficiali, e non è possibile confermare la veridicità di quanto indicato. Per le ultime novità su Halo Studios, ecco il nostro speciale.