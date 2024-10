Daredevil Born Again è un po' come Il Trono di Spade, dice Marvel

In occasione del D23, ABC 13 ha parlato con il capo di Marvel TV del venturo revival di Daredevil, interpretato da Charlie Cox in Daredevil Born Again. Il produttore ha paragonato lo show televisivo del MCU a Il Trono di Spade, a causa della presenza di intrighi politici e, naturalmente, per il tono violento della serie.

Winderbaum ha spiegato: "Immaginate se New York City fosse intricata, problematica e spaventosa come il mondo de Il Trono di Spade. Tutte queste forze si contendono il controllo, e può darti grandi speranze alle volte, è molto violenta a volte e oscura - ma c'è anche la luce alla fine del tunnel, se solo si potesse lottare per raggiungerla".