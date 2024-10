Bulma avventuriera da Dragon Ball nel cosplay di Hitocos è perfetta in ogni dettaglio

Dragon Ball è una serie amatissima in tutti i suoi formati (come il recente Dragon Ball: Sparking! Zero) e lo è per tanti motivi, ma anche per i suoi personaggi. La lunga lista di eroi, cattivi, alleati e personaggi secondari dà ai fan un gran numero di volti e storie da amare. Un esempio è Bulma, la prima alleata di Goku nella ricerca delle Sfere del Drago. La ragazza appare in tante versioni nel corso della serie e uno di questo è ora rappresentato nel cosplay di Bulma avventuriera realizzato da Hitocos.

Bulma in questa versione è al meglio della sua forza, pronta ad andare a caccia delle Sfere del Drago senza temere alcun tipo di pericolo. La vediamo spesso armata e certamente temeraria, coperta com'è da cerotti che dimostrano che non ha paura di farsi un po' male per raggiungere il suo obiettivo.