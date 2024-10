Un controller DualSense di PS5 è stato usato per eseguire una operazione chirurgica da 9.600 Km

Secondo quanto riportato da Fox, dei chirurghi di Zurigo, in Svizzera , sono riusciti a utilizzare un controller PS5 per condurre un'endoscopia su un maiale che risiedeva a Hong Kong.

I dettagli dell'operazione chirurgica a distanza

I presenti a Zurigo hanno potuto vedere l'operazione su un video in diretta e utilizzare il controller PlayStation a portata di mano per guidare l'endoscopio. Una versione di questa operazione ha visto i chirurghi utilizzare un controller PlayStation Move per PS3, mentre altre sono state effettuate con il DualSense della PS5. Per quanto riguarda il motivo dell'utilizzo di un controller PlayStation, viene detto che esso consenta ai chirurghi una "navigazione più precisa", soprattutto quando si tratta di movimenti complessi.

Controller DualSense nero

Probabilmente il problema più grande nell'eseguire interventi chirurgici in questo modo è quello di tenere conto della latenza. Poiché i chirurghi svizzeri erano così lontani dal luogo in cui si svolgeva l'intervento, il test doveva mantenere la latenza al di sotto dei 300 millisecondi. Viene spiegato infatti che questo tempo di risposta è pari a quello che ci si aspetterebbe in un intervento chirurgico tradizionale e che consenta di apportare modifiche rapide, se necessario.

In futuro, sembra che questo sistema possa diventare un'attività di routine in campo medico. Ci sono però ancora numerosi ostacoli da affrontare con procedure di questo tipo e non sembra che si sia ancora arrivati al punto di poterle eseguire su un paziente umano.

