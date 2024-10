Dragon Ball Daima mostra le nuove forme di Goku e amici tramite oggetti da collezione in vendita in Giappone

Ad esempio, in Giappone è attiva una collaborazione con la catena di negozi Lawson , che mettono a disposizione dei fan tutta una serie di oggetti da collezione. Noi italiani forse non potremo ottenerli, ma possiamo perlomeno ammirarli dalla distanza tramite un tweet ufficiale.

Dragon Ball Daima è in arrivo e ci permetterà di vedere nuove versioni di Goku, Vegeta e Junior/Piccolo. I personaggi sono infatti in versione "Mini": si tratta della grande novità della serie e il nuovo aspetto dei nostri eroi è al centro dei materiali promozionali, chiaramente.

Gli oggetti dedicati a Dragon Ball Daima

Come potete vedere, si tratta di una serie di figurine dei personaggi, così come magliette, poster, orologi e quello che pare essere un tagliere. Di certo i giapponesi non si sono tirati indietro nel proporre un po' di merchandise dedicato a Dragon Ball Daima.

Nel caso nel quale non abbiate ancora capito esattamente cosa sia questa nuova forma dei nostri eroi, sappiate che non si tratta di una versione "bambino" come accaduto nel non canonico Dragon Ball GT, ma si tratta di una vera e propria forma alternativa la cui origine è per ora sconosciuta. Questa forma sembra aver limitato in minima parte i poteri di Goku e amici, ma non in modo estremo. Ad esempio, abbiamo già visto che Goku Mini è ancora in grado di usare la sua forma Super Saiyan. Al tempo stesso, il giovane ha tirato fuori il suo vecchio bastone, forse per aiutarlo nei movimenti visto che il suo corpo è più piccolo.

La storia di Dragon Ball Daima è posizionata cronologicamente tra l'arco di Majion Buu e la Battaglia degli Dei, quindi Goku non dovrebbe avere accesso ai suoi poteri divini. Ricordiamo infine che Dragon Ball Daima sarà visibile anche su Netflix: ecco la data di uscita della nuova serie in streaming.