Nintendo annuncia una fase di test per Switch Online: è in arrivo una nuova funzione speciale

Secondo l'annuncio di Nintendo, fino a 10.000 persone saranno selezionate per questa fase di prova, nota semplicemente come Nintendo Switch Online: Playtest Program.

Nintendo ha annunciato di essere alla ricerca di giocatori risposti a fare dei test per "una nuova funzione" che è in arrivo su Nintendo Switch Online . Di cosa si tratta? Impossibile saperlo per il momento.

I dettagli dell'iscrizione al test per Nintendo Switch

I candidati dovranno avere un abbonamento attivo a Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo e, forse per dare un indizio, Nintendo ha aggiunto che "i clienti dovranno scaricare del software esclusivo sulla propria console Nintendo Switch per poter partecipare".

Secondo quanto indicato da Nintendo Italia, per poter far richiesta è necessario essere iscritti in Giappone, USA, Regno Unito, Francia, Germania, Italia o Spagna. Ovviamente è anche necessario avere almeno 18 anni per partecipare.

Il Playtest inizierà il 24 ottobre alle 03:00 (ora italiana) e terminerà il 6 novembre alle 01:59 (ora italiana). Non abbiamo alcun tipo di informazione sui contenuti di questa fase di test. Una possibilità potrebbe essere l'arrivo di una nuova piattaforma da retrogaming, oppure qualche tipo di funzione cloud avanzata. Per ora si tratta solo di speculazioni e non abbiamo modo di arrivare a conclusioni certe.

Nintendo ha da poco annunciato una sveglia speciale chiamata Alarmo, quindi possiamo certamente affermare che la compagnia di Kyoto non si fa problemi a sorprendere il proprio pubblico.