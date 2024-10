Nintendo vi dà il buongiorno con Orologio sonoro Nintendo: Alarmo, una sveglia

Avete mai sognato di essere svegliati da Super Mario? Se la risposta è sì, Nintendo ha pensato a voi con Orologio sonoro Nintendo: Alarmo, che possiamo definire sostanzialmente come una sveglia piena dei personaggi e dei mondi della compagnia.

Alarmo sarà disponibile nei negozi a partire da metà gennaio e costerà 99 dollari (per ora non si hanno informazioni sul prezzo italiano). I membri di Nintendo Switch Online potranno godere di un'offerta speciale, ossia avranno la possibilità di acquistarlo in anticipo dal My Nintendo Store. Quando? Già a partire da questa settimana.