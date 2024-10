I candidati USA Harris e Walz terranno un comizio in streaming ad Azeroth, il pianeta di Warcraft

Da quando è stato pubblicato in agosto, il canale Twitch di Kamala Harris ha trasmesso comizi e discorsi da Flint, Pittsburgh, Atlanta e altre località degli Stati Uniti dove la candidata presidenziale e il suo vice hanno parlato all'elettorato americano. Il canale Twitch di Harris però sta per trasmettere da un luogo un po' più distante e difficile da raggiungere rispetto a quelli appena citati. Il prossimo comizio di Tim Walz sarà trasmesso da Azeroth, il pianeta di Warcraft.

Purtroppo non si tratterà di un vero e proprio gameplay giocato dal vice-presidente (sarebbe stato interessante, va detto). Sarà una trasmissione audio in diretta del discorso di Walz in Arizona che accompagnerà lo streamer di Twitch Preheat mentre gioca a World of Warcraft. Preheat commenterà anche il comizio. Preheat ha più di 50.000 abbonati su Twitch.