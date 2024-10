Absolute Batman #1 è arrivato e ci mostra un Cavaliere Oscuro tutto nuovo: vediamo la nuova storia

Ovviamente per parlarne è necessario fare tanti spoiler , quindi se non siete interessati a sapere del personaggio non proseguite con la lettura.

Cosa accade in Absolute Batman #1 (SPOILER)

Absolute Batman #1 riguarda in gran parte la situazione di un adulto Bruce, un ingegnere civile che decide di diventare un vigilante per sgominare un pericoloso cartello a Gotham City. Nel corso del numero, ai lettori vengono mostrate scene di un giovane Bruce che visita lo zoo di Gotham durante una gita scolastica insieme al padre, l'insegnante Thomas Wayne. La gita era un premio che Bruce aveva vinto da bambino in una gara di ingegneria studentesca, in cui aveva creato un ponte simile a un'ala di pipistrello.

Uno dei design di Absolute Batman

Quando un uomo armato attacca lo zoo, Thomas fa entrare di corsa Bruce e i bambini nella mostra dei pipistrelli, ordinando al figlio di non aprire la porta per nessun motivo. Non siamo in grado di identificare chiaramente l'uomo armato ma è implicito che Thomas sia morto in tale situazione.

Da quel momento, Bruce diventa un adolescente problematico, ma tenta di dare una svolta alla sua vita accettando una prestigiosa borsa di studio per il football. Dopo aver apparentemente finto un infortunio la prima settimana della stagione, Bruce si concentra sui suoi studi in una serie di materie, in modo da poter tornare a Gotham pronto a combattere per la sua città. Nel frattempo, l'albo rivela anche che la madre di Bruce, Martha Wayne, è ancora viva e fa l'assistente sociale.

Diteci, cosa ne pensate di questa nuova versione di Batman? Se vi interessano di più i videogiochi, sappiate che un nuovo Batman sarebbe in sviluppo presso Rocksteady: Sony starebbe cercando di finanziarlo, per un rumor.