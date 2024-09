Un nuovo Batman sarebbe in sviluppo presso Rocksteady: Sony starebbe cercando di finanziarlo, per un rumor

A condividere le informazioni è Shpeshal_Nick , un leaker dal passato dubbio ma che in più occasioni ha condiviso dettagli corretti di annunci in arrivo.

Rocksteady non se la passa certamente bene, visto che Suicide Squad Kill the Justice League si è rivelato un grande insuccesso. Molti vorrebbero vedere lo sviluppatore riprendere il controllo della saga di Batman , visto che la serie di Arkham è molto amata. Ora, spunta un rumor che parla proprio di questo.

Il rumor di Batman finanziato da Sony

Tramite Twitter, Shpeshal_Nick ha risposto a un tweet di The Game Awards (lo show di Keighley) che ha chiesto al pubblico di indicare quale sviluppatore vorrebbe vedere al lavoro su un nuovo gioco di Batman.

Il leaker ha risposto affermando: "Non sono sicuro se sia il team che la gente sogna, ma ho sentito dire che Rocksteady è tornata al lavoro su di esso [ndr, intende Batman]. Credo anche che Sony stia cercando di finanziarlo".

L'informazione è doppia in questo caso. Non solo Rockstready sarebbe di nuovo al lavoro su un capitolo di Batman, ma Sony Interactive Entertainment starebbe tentando di porsi come finanziatore, probabilmente anche con lo scopo di ottenere l'esclusività (totale o temporale difficile dirlo).

Precisiamo che si tratta di un rumor, inoltre anche il leaker sembra porre tutto come un'ipotesi o comunque come qualcosa di non definitivo. Anche ammesso che le informazioni siano corrette in questo momento, è possibile che alla fine il gioco non venga realmente sviluppato o che Sony non diventi uno dei finanziatori.

Non ci resta che attendere informazioni ufficiali, che probabilmente richiederanno anni prima di arrivare. Ricordiamo invece il più recente capitolo della saga annunciato: Batman Arkham Shadow.