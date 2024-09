Le stagioni di Assassin's Creed Shadows avranno un impatto di gameplay? Ubisoft risponde

Quanto però sarà profonda la gestione delle stagioni ? Assassin's Creed Shadows ci metterà ad esempio in difficoltà con le unicità di ogni periodo dell'anno? La risposta è no, secondo una recente intervista.

Assassin's Creed Shadows ci permetterà di esplorare una fetta del Giappone, nei panni di due personaggi. A essere protagonista come sempre sarà però anche l'ambientazione, i cui dettagli cambieranno in base anche alla stagione corrente.

Le parole di Ubisoft sulle stagioni di Assassin's Creed Shadows

In un'intervista rilasciata alla rivista Play, il direttore artistico di Assassin's Creed Shadows - Thierry Dansereau - spiega che Ubisoft non voleva che l'alternarsi delle stagioni "fosse qualcosa che potesse essere percepito come molto negativo o che avesse un impatto negativo sul modo di giocare".

Invece, i cambiamenti causati dalle stagioni saranno probabilmente limitati al livello di animazioni. Questo potrebbe significare che Yasuke e Naoe potrebbero doversi arrampicare tra i cumuli di neve in modo un po' scomodo durante l'inverno o proteggersi dalla pioggia durante l'autunno.

Tuttavia, questo non costringerà il giocatore ad affrontare nuove sfide di gioco. Ad esempio, le guardie non potranno seguire le impronte nella neve e i personaggi non rischieranno di scivolare mentre si arrampicano su un muro bagnato dalla pioggia.

Siamo certi che alcuni fan saranno dispiaciuti per la cosa, visto che avrebbe dato più profondità al gioco, ma probabilmente per il largo pubblico è la soluzione migliore. Molti sicuramente preferiscono non doversi preoccupare troppo del clima mentre giocare ad Assassin's Creed Shadows.

