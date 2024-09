Ubisoft parla delle dimensioni di Assassin's Creed Shadows confrontandolo con altri capitoli e spiega i motivi

Quanto sarà grande Assassin's Creed Shadows , in termini di mappa ? Non abbiamo una metratura precisa, ma l'art director del gioco ha dato un'idea di cosa possiamo aspettarci e - soprattutto - ha spiegato perché il team abbia optato per questa quantità di spazio.

La spiegazione sulle dimensioni di Assassin's Creed Shadows

Dansereau ha spiegato che Assassin's Creed Shadows si posiziona a metà tra Assassin's Creed Valhalla (che è il capitolo più grande della saga, parlando di pura mappa) e Mirage (ovvero il gioco più recente e notevolmente più compatto). Ancora più precisamente afferma che possiamo aspettarci un gioco grande bene o male come Origins.

Il motivo per cui il team di Assassin's Creed Shadows ha deciso di limitare le dimensioni, secondo l'art director, è che Ubisoft non aveva bisogno di ricreare l'intero Giappone per questa avventura. La compagnia francese ha optato solo per l'Honshu. "Qui si svolgono tutti gli eventi legati a Oda Nobunaga", spiega Dansereau.

Oggigiorno le mappe nei videogiochi tendono a crescere sempre più di dimensioni, in quanto è un elemento che aiuta con le vendite. Al tempo stesso, c'è una fetta di pubblico che spinge per opere più compatte, soprattutto quando tanti contenuti significa molti elementi di qualità discutibile.

Non ci aspettiamo in ogni caso che Assassin's Creed Shadows sia un gioco di piccole dimensioni: Origins era un gioco massiccio, sebbene perda il confronto con Odyssey e Valhalla. Vi segnaliamo infine il trailer di Assassin's Creed Shadows che è dedicato al Giappone feudale ricostruito nel gioco.