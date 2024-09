Il nuovo trailer di Assassin's Creed Shadows è dedicato al Giappone feudale ricostruito nel gioco

Ubisoft pubblicato un nuovo trailer dell'attesissimo Assassin's Creed Shadows , per presentare in dettaglio l'ambientazione del gioco, ossia il Giappone feudale , che appare quantomai dettagliato e spettacolare. Il filmato dura poco meno di due minuti e mostra alcuni luoghi caratteristici che potremo visitare durante l'avventura, con inquadrature e scene ispirate alla cultura locale.

Il video

La parte più interessante, comunque, riguarda i cambiamenti dello scenario a seconda delle stagioni, con colori e vegetazione completamente differenti che riempiono lo schermo. Chissà come influenzeranno il gameplay (se lo faranno).

"Indossa le cuffie e immergiti nell'affascinante e mutevole mondo del Giappone feudale." Recita l'annuncio ufficiale, che poi prosegue: "Questo vasto mondo aperto, ricco di meraviglie e scoperte sorprendenti, ti proietta in un periodo storico in cui bellezza, serenità e tradizione convivono con guerre, tradimenti e violenza."

Assassin's Creed Shadows è previsto per PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC. Sarà disponibile anche per gli abbonati a Ubisoft + e su Luna, il servizio di cloud gaming di Amazon. Ci potremo giocare a partire dal 15 novembre 2024.

Recentemente Ubisoft ha annunciato che Assassin's Creed Shadows sarà ottimizzato per PS5 Pro, ossia sfrutterà le caratteristiche avanzate della nuova versione di PS5. Inoltre, i suoni ambientali del gioco sono stati presentati in un breve video ASMR, che fa il paio con il video di cui sopra per dare un quadro più completo dell'ambientazione.

Infine vi ricordiamo che la storia ruoterà attorno alle vicende di Yasuke e Naoe, che sono rispettivamente un samurai di origine africana e una shinobi che vive sulle montagne: i due si incontreranno in circostanze drammatiche e capiranno di nutrire gli stessi sentimenti.