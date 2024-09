Assassin's Creed Shadows sarà ottimizzato per PS5 Pro, ha annunciato Ubisoft

L'unico nuovo gioco ottimizzato al lancio?

A meno di clamorose sorprese, Assassin's Creed Shadows sarà l'unico nuovo gioco ottimizzato per PS5 Pro al lancio della console, che non disporrà della classica line-up di titoli inediti, bensì di 40-50 giochi enhanced già pubblicati da tempo.

Fra questi figurano i tredici giochi già annunciati ufficialmente da Sony, che trovate elencati nel nostro speciale dedicato a PS5 Pro e che includono diverse esclusive PlayStation, fra cui Final Fantasy VII Rebirth, Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West, Marvel's Spider-Man 2, Demon's Souls, Ratchet & Clank: Rift Apart e The Last of Us Parte 2 Remastered.

Sempre da Ubisoft, oltre ad Assassin's Creed Shadows sarà ottimizzato per PS5 Pro anche The Crew Motorfest.