Gli ex di Ubisoft Milan insieme in Giappone, al Tokyo Game Show vedremo il loro nuovo progetto?

Certo, resta da capire chi sia la quarta, misteriosa figura che impugna il boccale di birra che si vede in primo piano e che ha scattato la fotografia; ma qualcosa ci fa pensare che fra qualche giorno lo scopriremo, probabilmente durante il Tokyo Game Show.

Soliani ha aggiunto allo scatto la parola つづく, ovverosia il "continua" che solitamente trovavamo al termine degli episodi dei cartoni animati giapponesi e che in questo caso indica probabilmente la volontà di continuare una collaborazione decennale con Nava e Zanna.

Gli ex di Ubisoft Milan sono insieme in Giappone : Davide Soliani, Cristina Nava e Gian Marco Zanna hanno pubblicato una foto che li ritrae all'interno di quello che si direbbe un izakaya nipponico, a giudicare dalle bevande, dalla ciotola di edamame e da quella di takoyaki.

Un curriculum di tutto rispetto

Come sappiamo, Davide Soliani ha lasciato Ubisoft Milan lo scorso luglio, così come Cristina Nava e Gian Marco Zanna: sebbene quest'ultimo non abbia annunciato pubblicamente l'addio, è possibile verificare l'informazione dal suo profilo su LinkedIn.

Cristina Nava, Davide Soliani e Gian Marco Zanna

Pur nell'ambito di ruoli differenti, i componenti di questo dinamico trio hanno contribuito durante la loro carriera a dar vita a progetti particolarmente ambiziosi per Ubisoft, su tutti l'eccezionale saga di Mario + Rabbids, che con Kingdom Battle e Sparks of Hope è riuscita a concretizzare un crossover da sogno.

E, a proposito di sogni, chissà se nei prossimi giorni dal Giappone arriverà la notizia che Davide Soliani, Cristina Nava e Gian Marco Zanna ne hanno realizzato un altro: nell'augurarglielo, restiamo in attesa di sviluppi che si preannunciano entusiasmanti.