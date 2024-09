Ubisoft perde un altro talento italiano: Cristina Nava lascia l'azienda dopo sedici anni

"Auguro a tutti i miei amici il meglio per i loro futuri impegni e ringrazio tutti i giocatori che ci hanno mostrato il proprio amore nel corso degli anni", conclude il messaggio di Cristina Nava, che come detto non è l'unico talento italiano ad aver lasciato Ubisoft di recente.

"Ho avuto davvero la fortuna di poter collaborare con alcuni colleghi di incredibile talento, e insieme abbiamo creato giochi stravaganti come la serie di Mario + Rabbids in collaborazione con Nintendo: un vero e proprio sogno che si è avverato!", ha scritto la producer.

Cristina Nava ha deciso di lasciare Ubisoft Milan dopo sedici anni : la produttrice ha annunciato l'addio in concomitanza con il lancio di Star Wars Outlaws, dicendo di essere pronta a scrivere "un nuovo capitolo della sua storia" di cui però ancora non le è possibile parlare.

Il futuro di Mario + Rabbids è a rischio?

Come certamente ricorderete, lo scorso luglio Davide Soliani ha lasciato Ubisoft Milan dopo venticinque anni per imbarcarsi in un misterioso progetto e chissà, magari ritroveremo lui e Cristina nuovamente insieme per realizzare qualcosa di clamoroso come è stata appunto la serie di Mario + Rabbids.

Purtroppo con l'addio di Soliani e Nava esiste la concreta possibilità che il futuro del franchise in questione sia a rischio, sebbene Mario + Rabbids: Sparks of Hope abbia venduto qualcosa come tre milioni di copie, confermando dunque il successo dell'inatteso crossover.

A questo punto non possiamo fare altro che attendere novità, tanto sul fronte di Ubisoft Milan quanto su quello dei due talenti italiani che hanno lasciato lo studio, e che siamo sicuri sapranno ugualmente distinguersi nei loro prossimi impegni.