Davide Soliani ha lasciato Ubisoft Milan dopo 25 anni: leggiamo le sue parole

Il Director non ha dato una spiegazione approfondita della sua decisione, ma ha suggerito che è pronto per una "nuova avventura". Le possibilità sono molte: potrebbe essersi spostato in un altro team oppure potrebbe aver deciso di dare il via a una propria compagnia videoludica, così come è possibile che voglia lasciare il mondo dei videogiochi per inseguire un'altra carriera. Per ora sono solo supposizioni e dobbiamo attendere che sia Soliani stesso a darci più informazioni.

Le parole di Soliani

La comunicazione di Soliani è avvenuta tramite i social media, come potete vedere nel tweet qui sotto scritto in lingua inglese.

Soliani ha scritto: "Ciao a tutti. Dopo 25 anni, 11 dei quali passati a lavorare con Nintendo su Mario+Rabbids in compagnia della nostra incredibile comunità di giocatori, ho deciso di lasciare Ubisoft per imbarcarmi in una nuova avventura. Non posso aggiungere altro. Grazie mille per tutto, davvero".

Soliani chiude il tweet con una foto di un evento videoludico al quale ha partecipato e durante il quale si era emozionato per la presentazione di Mario + Rabbids, una dimostrazione di passione per il proprio lavoro che non può non essere apprezzata.

Ovviamente gli auguriamo tutta la fortuna possibile per i suoi nuovi progetti e speriamo di poter scoprire presto a cosa si dedicherà. Il gioco più recente pubblicato dal suo team è Mario + Rabbids Sparks of Hope.