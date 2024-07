Genshin Impact si prepara alla versione 5.0: ecco data e orario della presentazione dell'aggiornamento

Il giorno da cerchiare sul calendario è quello del 16 agosto alle 06:00 del mattino . Si tratta di un orario insolito, dato che solitamente queste dirette si svolgono tra mezzogiorno e le 14:00 del nostro fuso orario, e decisamente poco comodo per il pubblico europeo, con i fan che dovranno fare una levataccia se hanno intenzione di seguire in diretta la presentazione.

Con largo anticipo rispetto al solito, Hoyoverse ha fissato la data della presentazione in diretta su Twitch dell' aggiornamento 5.0 di Genshin Impact , che introdurrà la nazione di Natlan, assieme a personaggi inediti.

Nuova nazione, personaggi e meccaniche di gioco

Potrete seguire la diretta all'orario indicato su Twitch, a questo indirizzo, oppure guardarla in differita su YouTube da qui. Come al solito pubblicheremo un riassunto delle novità sulle nostre pagine, inclusi gli immancabili codici promozionali che verranno pubblicati per l'occasione.

Come da tradizione le versioni a numero pieno di Genshin Impact sono quelle più attese dai fan, dato che introducono una regione completamente inedita da esplorare e missioni principali che proseguono la storia del gioco, il tutto accompagnato anche da nuove meccaniche di gameplay legate a combattimenti ed esplorazione.

In questo caso il Viaggiatore si avventurerà a Natlan, la terra governata dall'Archon del fuoco. A tal proposito, giusto pochi giorni fa è stato pubblicato un trailer che presenta i primi personaggi di questa nazione, incluso l'Archon del fuoco Mavuika.