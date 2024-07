Un trailer di Genshin Impact ha presentato i primi personaggi di Natlan in arrivo con la versione 5.0

Per l'occasione sono stati svelati anche i vari doppiatori inglesi e giapponesi che daranno voce a questi personaggi. In ordine di apparizione possiamo vedere:

La regione di Natlan arriverà a fine agosto

Chiaramente come da tradizione tutti questi personaggi non saranno immediatamente disponibili per i giocatori con la pubblicazione della versione 5.0, piuttosto verranno pubblicati a scaglioni di aggiornamento in aggiornamento. Ad esempio, molti danno praticamente per scontato l'arrivo nella versione 5.2 di Mavuika (l'Archon di Natlan), in pratica durante l'inverno.

Nel frattempo, tra pochi giorni verrà pubblicata la versione 4.8 di Genshin Impact, che praticamente saluterà la regione di Fontaine e i suoi personaggi con nuove missioni e vari eventi a tema estivo, prima dell'arrivo dell'update 5.0, previsto per il 28 agosto, che andrà per l'appunto ad aggiungere un'intera nuova regione da esplorare, con meccaniche di gioco inedite.