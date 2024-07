The Karate Kid: Street Rumble annunciato per PC e console, data di uscita e trailer

Il gioco sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC via Steam a partire dal 20 settembre . Nel player sottostante trovate il primo trailer ufficiale del gioco, che ci offre un primo assaggio delle dinamiche di gameplay e dei combattimenti.

A pochi giorni dalla messa in onda della sesta stagione della serie TV Kobra Kai, GameMill Entertainment ha annunciato The Karate Kid: Street Rumble , un beat 'em up ispirato ai primi film della storica saga cinematografica di The Karate Kid.

Botte da orbi con Daniel LaRusso

Stando ai primi dettagli condivisi da GameMill Entertainment, il gioco è ambientato negli anni '80 (ovvero il periodo in cui sono ambientati i film) e presenterà una serie di personaggi giocabili che non hanno bisogno di presentazioni per i fan di The Karate Kid. Infatti, tra questi troviamo Daniel LaRusso, Mr. Miyagi, Kumiko, Ali Mills. Tra i nemici, invece, troviamo Johnny Lawrence, John Kreese e Terry Silver. Sappiamo inoltre che saranno disponibili 12 livelli in totale.

Come possiamo vedere, dal filmato si tratta di un action a scorrimento caciarone, simile ad esempio al recente Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge. Chiaramente è ancora troppo presto per sbilanciarci in qualche giudizio, in attesa di mettere le mani sul gioco completo o comunque una versione di prova nelle prossime settimane. Come accennato in apertura, l'annuncio è arrivato a pochi giorni dalla messa in onda della prima parte della sesta stagione di Cobra Kai, che sarà disponibile su Netflix dal 18 luglio.