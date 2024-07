Genshin Impact aggiornamento 4.8: trailer, data d'uscita e 300 Primogemme gratis con i codici di luglio

La versione 4.8 di Genshin Impact è dunque prevista per il 17 luglio 2024 e si intitola "Summertide Scales and Tales" , portando varie novità al celebre action RPG con elementi gacha di MiHoYo. La nuova aggiunta ci porta nell'inedita mappa estiva di Simulanka, disponibile per un periodo di tempo limitato e dotato di nuove storie ed eventi stagionali.

Si è concluso da poco il livestream dedicato all' aggiornamento 4.8 di Genshin Impact , dal quale arriva il trailer di presentazione della nuova versione, la data di uscita di questa e anche i codici di luglio per 300 Primogemme gratis da utilizzare per gli acquisti in-game.

Tante novità in arrivo con la 4.8

I personaggi principali di questa nuova versione sono Kirara, Nilou e Navia insieme al Viaggiatore, peraltro con dei nuovi look a tema, i quali si troveranno a dover prendere parte a varie quest per salvare il mondo in questione.

La novità assoluta è in arrivo con Emilie come nuovo personaggio, una specialista in profumi che debutta nel gioco come nuovo personaggio a 5 stelle.

All'interno della nuova zona si trovano numerosi eventi stagionali che si succederanno nelle prossime settimane, includendo anche varie attività alternative e mini-giochi collegati per ottenere bonus aggiuntivi e altre ricompense.

Per il resto, l'aggiunta principale è rappresentata dalla suddetta Emilie, combattente a 5 stelle in grado di usare Polearm e danni da fuoco, protagonista della sua quest "Pomum de Ambra Chapter", che si porta a scoprire la sua particolare storia.

Oltre ai nuovi outfit per Kirara e Nilou, dunque ci sarà anche questa nuova ragazza da scoprire all'interno del sempre più ampio cast del gioco. In occasione del livestream sono stati inoltre diffusi i nuovi codici di luglio 2024 per un totale di 300 Primogemme gratis da accumulare in Genshin Impact:

YS2WHUHFNQ5M - 100 Primogemme e 10 unità di Minerale di Potenziamento Mistico

5TJWHDHX7R59 - 100 Primogemme e 5 unità di Ingegno dell'Eroe

PTKXYUGW7R6D - 100 Primogemme e 50.000 Mora

Queste sono riscattabili a partire dal 6 luglio. Lo scorso maggio avevamo visto le tante novità introdotte già dall'aggiornamento 4.7.