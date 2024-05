Genshin Impact, aggiornamento 4.7: data di uscita, i nuovi banner e il teaser trailer di Natlan

Prima di passare alle novità dei nuovi personaggi e banner, di seguito vi proponiamo il primo teaser trailer di Natlan , la nuova nazione del fuoco che debutterà presumibilmente nella versione 5.0 verso la fine dell'estate. In queste sequenze possiamo vedere delle nuove aree vulcaniche e montuose, nonché quella che probabilmente sarà la nuova meccanica di esplorazione centrale, visto che il filmato suggerisce che potremo assumere le sembianze di mostri di vario genere e sfruttare le loro abilità per spostarci velocemente nel mondo di gioco o addirittura nuotare nella lava.

La versione 4.7 di Genshin Impact si intitola "Intreccio di Sogni Eterni" e sarà disponibile a partire dal 5 giugno 2024 . Tra una novità e l'altra, Hoyoverse ha anche svelato tre nuovi codici promozionali per riscattare 300 Primogemme gratuite e non solo.

Oggi Hoyoverse ha presentato le novità in arrivo su Genshin Impact con la versione 4.7 in programma per il mese di giugno, dai nuovi personaggi giocabili agli eventi a tempo limitato, al primo assaggio di Natlan , la nuova nazione che farà da sfondo alle avventure dei giocatori dalla versione 5.0 in poi.

I nuovi banner ed eventi

Nuovo aggiornamento, nuovi personaggi. Nella prima fase della versione 4.7 saranno disponibili i banner dei 5 stelle Clorinde e Alhatiham, con Sethos come nuova unità 4 stelle. Nella seconda fase sarà il turno di Sigewinne e Furina.

Clorinde è un personaggio 5 stelle di elemento Electro. Usa le spade per gli attacchi standard e le pistole per quelli caricati. Attivando la sua abilità elementale, Clorinde può eseguire in rapida successione una serie di attacchi speciale con spade e pistole di elemento Electro. Una volta mandati a segno un determinato numero di colpi, in base al Legame vitale, verranno potenziati in termini di danno e raggio di azione. Il suo tripudio elementale attiva un Legame vitale e infligge danni ingenti a tutti i nemici in un ampio raggio d'azione.

Sigewinne è un personaggio 5 stelle di elemento Hydro che usa gli archi. Il suo kit è pensato per supportare la squadra con delle cure e contribuendo ai danni totali inflitti ai nemici. La sua abilità elementale lancia una bolle di sapone che rimbalza sul terreno e i nemici, causando danni e ripristinando i PS della squadra. La sua Ultimate spara un raggio di fronte a sé che causa danni in base ai suoi punti salute massimi.

Sethos è un personaggio 4 stelle di elemento Electro che combatte usando gli archi. Caricando i colpi con l'arco e accumulando energia elementale può scoccare frecce in grado di trapassare i nemici. La sua abilità elementale causa danni ad area di tipo Electro per poi eseguire una schivata all'indietro. Attivare una reazione elementale con questo attacco verrà ricarica l'energia elementale per gli attacchi caricati di Sethos. La Ultimate potenzia ber un breve periodo gli attacchi base in maniera proporzionale alla statistica Maestria Elementale del personaggio.

Non mancheranno ovviamente anche dei nuovi eventi a tempo limitato con in palio Primogemme e altre ricompense. In "Imaginarium Theater" i giocatori si troveranno una stanza magica creata da uno stregone e diventeranno i protagonisti di uno spettacolo immaginario, affrontando varie sfide di combattimento con regole e restrizioni speciali. In "Mutual Security Enhanicg Simulation" affronteremo ulteriori sfide strategiche dove dovremo eliminare orde di nemici posizionando trappole e congegni vari. In palio c'è l'arco 4 stelle esclusivo Cloudforged e i materiali per potenziarlo.

Altre sfide di combattimento con regole speciali verranno proposte dall'evento "Endless Forms Most Martial", mentre in "Spino Doubleblaser" affronteremo dei minigiochi di genere sparatutto, in cui dovremo distruggere dei palloncini con dei cannoni. Infine "Record of Reflective Writing" proporrà sfide platform e di vario genere che chiedono di sfruttare le abilità di personaggi predeterminati.