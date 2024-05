Assassin's Creed Shadows: i due protagonisti potranno avere diverse storie d'amore

Se siete preoccupati per la vita amorosa di Yasuke e Naoe in Assassin's Creed Shadows (sono i due protagonisti), sappiate che in realtà potranno avere diverse relazioni all'interno dell'avventura, come svelato da Ubisoft. Il traghettamento della serie verso il genere dei giochi di ruolo d'azione puri prosegue senza sosta, quindi.

Insomma, missioni stealth e combattimenti sì, ma anche un po' di romanticismo, che male non fa, visto soprattutto che dovremo passare molte ore con il gioco. Le "differenze di personalità" tra Naoe e Yasuke li porteranno a "relazionarsi in modo diverso con gli altri personaggi" e "non sempre proveranno le stesse cose verso le persone, né le persone proveranno le stesse cose verso di loro", ha spiegato Ubisoft.

Quindi ci saranno interazioni profonde con alcuni personaggi non giocanti. Meglio ancora, Ubisoft ha confermato che "romanticamente, saranno attratti e attrarranno persone di diversi tipi". Questa frase è leggibile in diversi modi, ma comprende sicuramente la possibilità della presenza di storie d'amore e di sesso all'interno del gioco, che ci consentiranno di dare uno sguardo più approfondito al lato umano e privato di Yasuke e Naoe.