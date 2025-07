Sony vuole portare i giochi dei PlayStation Studios su più piattaforme, Nintendo Switch 2 e Xbox comprese

Pare che anche Sony stia lavorando per diventare un editore multipiattaforma a 360 gradi. Di fatto lo è già, ma sembra che sti per abbandonare ogni timidezza, visto che sta assumendo per una nuova posizione che contribuirà ad espandere la portata di PlayStation "oltre l'hardware PlayStation". Secondo un annuncio di lavoro, Sony sta lavorando per portare i giochi PlayStation su piattaforme come Steam, Epic Games Store, Nintendo, mobile e anche Xbox.