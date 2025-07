Stando a diverse segnalazioni, Super Mario Bros. Wonder richiede un aggiornamento obbligatorio su Nintendo Switch 2 che implica la necessità di attivare la connessione online della console: senza questo passaggio il gioco non può essere utilizzato.

La questione è stata denunciata dal gruppo DoesItPlay?, che si dedica alla tutela dei supporti fisici e che considera questo episodio piuttosto grave, visto che di fatto impedisce di giocare a Super Mario Bros. Wonder in modalità offline: collegarsi alla rete può non essere un problema oggi, ma cosa accadrà fra diversi anni?

In generale, la retrocompatibilità di Nintendo Switch 2 sembra proprio non andare d'accordo con il concetto di utilizzo offline, visto che la tecnologia in questione richiede un aggiornamento del firmware che non è presente sulle cartucce più vecchie.

"Le nostre verifiche dimostrano che Nintendo ha il potere di bloccare retroattivamente i giochi fisici legalmente acquistati se non vengono aggiornati, e lo hanno fatto più volte", si legge in un post di DoesItPlay? "Dopo l'introduzione delle 'game-key card' come cavalli di Troia, questo è un altro attacco al supporto fisico."