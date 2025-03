Super Mario Bros. Wonder è al prezzo più basso di sempre su Amazon Italia

I giochi Nintendo di rado scendono di prezzo, ma alle volte accade e ora è il caso dell'apprezzato Super Mario Bros. Wonder . Il gioco di piattaforme 2D per Nintendo Switch è ora in forte sconto e costa solo 34,99€ su Amazon Italia , ovvero il 27% in meno rispetto al prezzo mediano. Rispetto al prezzo consigliato, si tratta di uno sconto del 42%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo attuale è il più basso di sempre sulla piattaforma. Il videogioco viene venduto e spedito da Amazon Italia ed è nella sua confezione italiana. Il prezzo consigliato al lancio era di 59,99€, ricordiamo.

Che gioco è Super Mario Bros. Wonder

Super Mario Bros. Wonder è stato il primo nuovo capitolo di Super Mario Bros. dopo dieci anni di lontananza della saga. Si tratta di un titolo completamente 2D a scorrimento orizzontale che introduce una nuova meccanica: i fiori meraviglia che sono in grado di trasformare il gameplay in modo unici.

Potete giocare da soli oppure anche in multigiocatore, sia in locale che online. Trovate tanti personaggi classici, come Mario, Luigi, Toad, Peach e anche Daisy e Yoshi. Il gioco ha venduto milioni e milioni di unità già dal lancio ed è molto apprezzato. Vi lasciamo alla nostra recensione.