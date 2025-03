Witchfire si aggiorna con Witch Mountain, che aggiunge molti nuovi contenuti

The Astronauts ha pubblicato un aggiornamento maggiore per il suo sparatutto in prima persona roguelike Witchfire , che aggiunge tanti nuovi contenuti e sistema alcuni di quelli esistenti. Si chiama Witch Mountain , dal nome della nuova mappa, porta il gioco alla versione 0.6.0 e offre anche delle nuove armi, dei nuovi incantesimi e una caratteristica inedita, gli Shadow Orb, che offrono delle sfide aggiuntive per delle ricompense eccezionali.

Il trailer dell'aggiornamento

The Astronauts ha pubblicato anche un trailer che mostra in azione tutte le novità dell'aggiornamento Witch Mountain, che potete vedere qui di seguito:

Sviluppato usando l'Unreal Engine 5, Witchfire è disponibile per PC in accesso anticipato. Potete acquistarlo su Epic Games Store e su Steam. Se volete avere altri dettagli sul gameplay, potete leggere il nostro provato.

Prima o poi Witchfire dovrebbe arrivare anche su console. Originariamente fu annunciato per PlayStation 4 e Xbox One, ma immaginiamo che ormai sia in sviluppo soprattutto per PlayStation 5 e Xbox Series X e S. Purtroppo non c'è ancora una data d'uscita ufficiale per queste versioni. Probabilmente corrisponderà al lancio della versione 1.0 per PC, ma non possiamo esserne certi.