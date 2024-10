Witchfire è su Steam dopo un anno di esclusività dell'Epic Games Store: per i creatori così tutti sono felici

Ovviamente dopo un anno di attesa vi è sempre il rischio che i giocatori di Steam possano stufati e rivolgere la propria attenzione altrove. Nel caso di Witchfire non è stato così, per la felicità degli autori.

Witchfire - l'FPS dark fantasy degli autori di The Vanishing of Ethan Carter - è arrivato da poco su Steam , mentre in precedenza era stato esclusiva dell' Epic Games Store . Non è qualcosa di strano, visto che dall'apertura nel negozio digitale dei creatori di Fortnite tanti giochi hanno optato per la pubblicazione su tale piattaforma in esclusiva temporale, per i tanti vantaggi economici legati a questa scelta.

Le parole degli autori di Witchfire sull'uscita in versione Steam

"L'uscita di Witchfire in accesso anticipato su Steam è andata bene", scrive il cofondatore di The Astronauts Adrian Chmielarz in un nuovo post sul blog intitolato "Quando i giocatori ti coprono le spalle: La storia di Witchfire su Steam".

Afferma che il lancio del gioco FPS sulla piattaforma di Valve "è andato meglio di quanto avessimo sognato", sottolineando il punteggio del 91% ottenuto dagli utenti con oltre 3.000 recensioni. "Abbiamo venduto abbastanza copie non solo per garantire il futuro dello studio, ma anche per poter investire di più nel gioco e realizzare i nostri sogni per Witchfire".

Chmielarz dice che il gioco è anche presente in più di 1,1 milioni di Liste dei desideri. "Abbiamo messo molta passione e impegno in Witchfire. Voglio approfittare di questa occasione per inchinarmi al team, che non solo non ha mai perso la fiducia nel progetto né se n'è mai andato verso pascoli più verdi, ma continua a lavorare come se il meglio fosse ancora davanti a noi. E hanno ragione".

In Withcfire si spara contro tanti nemici mostruosi

"Credo che abbiano vinto tutti. Epic ha ottenuto un gioco piuttosto unico e bello per un anno per rafforzare la presenza del suo negozio. L'accordo con Epic ci ha permesso di mantenere la nostra indipendenza e di continuare lo sviluppo senza vendere parte dello studio".

Aggiunge che chi ha giocato durante il primo anno "ha avuto modo di giocare a una versione di Witchfire davvero diversa, che non si vedrà mai più. Più brutale, crudo, spietato". Coloro che acquistano il gioco su Steam ottengono "un gioco che, certo, è ancora incompiuto - dopotutto questo è il senso dell'accesso anticipato - ma è in uno stato migliore e ha più contenuti rispetto alla versione iniziale".

Vi ricordiamo che anche noi abbiamo provato Witchfire.