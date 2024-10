Helldivers 2 apre il proprio Jurassic Park a tema Terminidi, cosa può andare storto?

Helldivers 2 è un gioco sparatutto cooperativo a tema sci-fi e può essere affrontato semplicemente come un gioco onlione come tanti, per spara un po' a dei mostri insettoidi o a dei robot troppo senzienti. Il mondo narrativo ideato per l'esclusiva PlayStation (per PS5 e PC per la precisione) è però ampio e denso di dettaglio, spesso comici e parodistici. Ora, gli autori del gioco hanno deciso di fare quella che pare proprio una citazione a Jurassic Park.

I capi della Super Terra (che governa i giocatori, nella narrazione di Helldivers 2) hanno ben pensato ci creare il proprio parco a tema pieno di insetti giganti alieni che i soldati passano il tempo a sterminare. Perché sappiamo bene che questa è sempre un'ottima idea.