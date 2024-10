Il team di Helldivers 2 aveva sbagliato a leggere il calendario, il "piano da 60 giorni" diventa da 63 giorni

Helldivers 2 è un gioco "live service" in continua evoluzione e gli autori sono ora al lavoro su un "piano di recupero" - per migliorare l'opera e attirare di nuovo i giocatori - della durata di 60 giorni. Ecco, c'è un problema: il team aveva sbagliato a leggere il calendario e non si è reso conto che la "scadenza" cade di sabato, giorno in cui non possono arrivare aggiornamenti per non rischiare problemi nel momento di picco d'utilizzo, quindi il piano è diventato da 63 giorni.

L'informazione è stata condivisa tramite Twitter dal creative director Johan Pilestedt e dal design director Niklas Malmborg.