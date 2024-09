La nuova patch di Helldivers 2 porta grosse modifiche al bilanciamento e una funzione per la Guerra Galattica

Partendo da quest'ultima, ora la mappa della Guerra galattica può mostrare la posizione di risorse strategicamente importanti. In questo modo, sarà molto più semplice tenerle in considerazione mentre si decide il punto di atterraggio e la strategia da utilizzare.

Le altre modifiche in evidenza

Come accennato in apertura ci sono state modifiche anche per l'arsenale e i nemici. In particolare, gli sviluppatori sottolineano che è stata rivista la penetrazione e i valori delle corazze e salute dei nemici della fazione dei Terminidi, mentre è stata modificata la potenza delle armi pesanti per migliorare l'efficacia di strumenti di morte come il Cannone automatico, la Mitragliatrice pesante, il Lanciafiamme e il Fucile antimateriali contro i nemici pesantemente corazzati.

Per quanto riguarda gli Automaton, ora sono più vulnerabili a una gamma di armi più ampia e il Devastatore e la Cannoniera ora hanno una scorta limitata di razzi, che sono meno precisi e hanno un raggio d'esplosione minore rispetto al passato.

C'è stato anche un elaborato lavoro di ribilanciamento delle armi primarie, in modo che anche le opzioni meno gettonate ora trovino un posto nel meta. Sono stati rivisti anche i danni subiti dagli Helldiver in battaglia. In particolare i danni extra per i colpi alla testa hanno ora sono del 50% anziché del 100%, il tutto controbilanciato da un aumento dei danni subiti dalle altre parti del corpo.

In generale, Arrowhead afferma che grazie a "questi cambiamenti, abbinati a un arsenale migliorato per gli Helldiver, delle modifiche ai nemici e a danni più consistenti, la difficoltà complessiva potrebbe calare lievemente." Se volete leggere le note dell'aggiornamento 1.001.007 di Helldivers 2 vi rimandiamo alla pagina Steam del gioco a questo link.