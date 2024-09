UFO 50 è un capolavoro, stando ai voti della stampa internazionale

Come un fulmine a ciel sereno, ma nemmeno troppo, le prime recensioni di UFO 50 ne stanno parlando come di un vero e proprio capolavoro. Con una media voto superiore al 9 e il giudizio più basso che non è sceso sotto l'83.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, UFO 50 è una raccolta di 50 giochi di tutti i generi, realizzati da alcuni dei geni della scena indipendente, primo fra tutti Derek Yu di Mossmouth (avete presente quella gioia videoludica chiamata Spelunky?), che è anche editore del progetto. Tra gli altri ci sono anche gli autori degli ottimi Downwell e Catacomb Kids, due titoli apprezzatissimi, ma i nomi coinvolti sono davvero molti.